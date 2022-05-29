مصر.. هدوء بسوق الصرف مع تماسك الجنيه مقابل الدولار

الوكيل الاخباري- شهدت سوق الصرف في مصر حالة من الهدوء والاستقرار، مع تماسك الجنيه المصري مقابل الدولار، عقب العودة من الإجازة الأسبوعية للبنوك.



بلغ متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار عند مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع. كما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند هذه المستويات.



وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، 19.83 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع. واستقر سعر العملة الأوروبية لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 19.77 جنيه للشراء، و19.95 جنيه للبيع.

اضافة اعلان

العربية