الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن التكييف في القاعات التدريسية

الكرك: جائزة ابن الجنوب تستكمل ورشها التدريبية

توضيح من المعهد المروري حول نقاط السائق وسحب الرخصة

انقلاب مركبة على طريق المطار

أبو علي: مليار دينار تحصيل مديرية مكافحة التهرب الضريبي بعد تفعيلها

النائبان الشديفات والبشير يلتقيان وفد شباب هيئة "كلنا الأردن"

تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

رصد نجم البترا وكوكب وادي رم بسماء الأردن - صورة

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير

ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الى 14.3 مليار دينار

 
الأحد، 23-07-2023 02:25 م

مع موسم الافراح.. كم سعر الليرة الرشادي والانجليزي في الأردن اليوم ؟

173-101257-egyptian-artist-mai-ezz-el-din-3


الوكيل الإخباري-بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الاحد ، 320 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان

 

واشارت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" أن الطلب على الذهب ما زال ضعيفاً مقارنة بذات الفترة من العام السابق متوقعين ازدياد الطلب خلال الايام القادمة تزامناً مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتحضير لحفلات الزفاف . 

 

وكانت قد استقرت اسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 40.1 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 38.4 للشراء من المواطنين.

إقرأ ايضا
LYNXMPEJ4709P_L

بيانات هامة من الفيدرالي الأمريكي بشأن القروض

64bcbd694236046c944c1aa8

روسيا تسجل أدنى تضخم بأسعار الغذاء في أوروبا

253

إيلون ماسك يفقد تصدر قائمة فوربس كأغني رجل في العالم

47

مستويات قياسية تنتظر أسعار الأرز العالمية قريباً.. لهذا السبب!

elaosboa09742 (1)

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم ؟

64bc167b4c59b776712145d9

مجموعة العشرين تفشل في تبني خطة عمل لخفض استخدام الوقود الأحفوري

أخبار متعلقة
464699_1_1660461197

بعد انخفاض الذهب .. تعرف على اسعار الليرة الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم

44444444444

40 ديناراً سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم .. كم بلغ سعر الليرة الانجليزي والرشادي ؟

WhatsApp Image 2023-07-11 at 15.53.33

مع ارتفاع أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة بالأردن اليوم

354692_5_1668001455

بعد ارتفاع الذهب.. هكذا أصبحت أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم