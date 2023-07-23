مع موسم الافراح.. كم سعر الليرة الرشادي والانجليزي في الأردن اليوم ؟

الوكيل الإخباري-بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الاحد ، 320 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.

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واشارت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" أن الطلب على الذهب ما زال ضعيفاً مقارنة بذات الفترة من العام السابق متوقعين ازدياد الطلب خلال الايام القادمة تزامناً مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتحضير لحفلات الزفاف .

وكانت قد استقرت اسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 40.1 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 38.4 للشراء من المواطنين.