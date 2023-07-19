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الأربعاء، 19-07-2023 03:42 م

بعد انخفاض الذهب .. تعرف على اسعار الليرة الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الأربعاء ، 317 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 278 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" ان التداولات العالمية تعكس تذبذب اسعار الذهب محلياً بين ارتفاع وانخفاض والتي استقرت سعر الاونصة بها اليوم عند 1976 دولاراً .

 

وكانت قد انخفضت اسعار الذهب اليوم 30 قرشاً حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 40.2 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 38.5 للشراء من المواطنين.


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