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الإثنين، 26-06-2023 01:52 م

بعد ارتفاع الذهب.. هكذا أصبحت أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن اليوم الاثنين 315 دينارا ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 275 دينارا وفقاً للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اضافة اعلان


واكدت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" أن الطلب لا يزال مستقراً في ضوء انشغال المواطنين في شراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك من الملابس والحلويات متوقعين ان يزداد الطلب الفترة القادمة تزامناً مع عودة المغتربين وبدء موسم حفلات الزفاف .

وكانت قد ارتفعت اسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 20 قرشاً ، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر رغبة لدى الأردنيين 39.4 دينارا للبيع للمواطنين ، و 37.7 للشراء من المواطنين.

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