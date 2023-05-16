الثلاثاء 16-05-2023
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الثلاثاء، 16-05-2023 10:43 ص

مكاسب متواضعة للأسهم الأميركية وسط مخاوف حدوث التباطؤ

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الوكيل الإخباري - أغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز على مكاسب متواضعة في جلسة الاثنين بعدما أثارت بيانات مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي مما قد يساعد في خفض التضخم، وسط المفاوضات بشأن سقف الديون الأميركي، بينما ساعد صعود أسهم "ميتا" على رفع المؤشر "ناسداك".

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وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 47.98 نقطة، أو 0.14%، إلى 33348.6 نقطة، وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 12.2 نقطة، أو 0.30%، إلى 4136.28 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 80.47 نقطة، أو 0.66%، إلى 12365.21 نقطة.

وارتفع سهم شركة ميتا بلاتفورمس 2.16% ليصبح من أكبر الداعمين لكل من "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز 500" بعد توصية من" لوب كابيتال" بشراء السهم. ( العربية )


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