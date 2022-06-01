منتدى الاستراتيجيات: انخفاض مؤشر ثقة المستثمر للربع الرابع من العام الماضي

الوكيل الإخباري - شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني انخفاضًا ليصل إلى 168.1 نقطة حتى الربع الرابع من عام 2021، بعد أن كانت قيمته 186.1 نقطة في الربع الثالث من عام 2021.

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وانخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي من 194.5 نقطة في الربع الثالث من عام 2021 ليصل إلى 165.0 نقطة في الربع الرابع عام 2021، فيما انخفض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 2.7% في الربع الثالث من عام 2021 ليصل إلى 2.6% في الربع الرابع من عام 2021.



وارتفعت قيمة العجز في الموازنة من 127.2 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2021 لتصل إلى 771.7 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2021، بينما بلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر 114.0 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2021.