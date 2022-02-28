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الإثنين، 28-02-2022 03:37 م

من 74- 79 ديناراً سعر طن الإسمنت الأسود في الأردن

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الوكيل الإخباري - أصدرت غرفة صناعة الأردن، اليوم الاثنين، نشرة استرشادية لأسعار الإسمنت الأسود المكيس والمصنع محليا سارية خلال شهر آذار المقبل.

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وحسب النشرة التي تصدر شهريا، يتراوح سعر الطن الواحد من الإسمنت الأسود المكيس أرض المصنع من دون ضريبة المبيعات بين 74 دينارا في حده الأدنى و 79.31 دينار في الحد الأعلى.


وأشارت الغرفة إلى أن المصانع على استعداد للبيع مباشرة للمستهلك من خلال الوكيل والموزع المعتمد لها وبالسعر المدرج بالنشرة، لكنها لا تشمل محافظة العقبة.

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