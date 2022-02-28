من 74- 79 ديناراً سعر طن الإسمنت الأسود في الأردن

الوكيل الإخباري - أصدرت غرفة صناعة الأردن، اليوم الاثنين، نشرة استرشادية لأسعار الإسمنت الأسود المكيس والمصنع محليا سارية خلال شهر آذار المقبل.

اضافة اعلان



وحسب النشرة التي تصدر شهريا، يتراوح سعر الطن الواحد من الإسمنت الأسود المكيس أرض المصنع من دون ضريبة المبيعات بين 74 دينارا في حده الأدنى و 79.31 دينار في الحد الأعلى.



وأشارت الغرفة إلى أن المصانع على استعداد للبيع مباشرة للمستهلك من خلال الوكيل والموزع المعتمد لها وبالسعر المدرج بالنشرة، لكنها لا تشمل محافظة العقبة.