ميزانية السعودية تسجل فائضاً بـ 14.1 مليار ريال في الربع الثالث 2022

الوكيل الإخباري - سجلت ميزانية السعودية فائضاً بـ 14.1 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2022.

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هذا وجاءت الإيرادات في الميزانية عند 301.8 مليار ريال، بينما جاءت المصروفات عند نحو 287.7 مليار ريال.



وسجلت الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث حوالي 229 مليار ريال، لتصل خلال فترة الـ 9 أشهر إلى 663 مليار ريال، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية 72.8 مليار ريال، لتصل خلال الـ 9 أشهر إلى 287.1 مليار ريال.



وخلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام، فقد سجلت الميزانية فائضاً بنحو 149.5 مليار ريال، وذلك بعد تسجيلها لإيرادات بـ 950 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 800.6 مليار ريال.



وبلغت الإيرادات النفطية في أول 9 أشهر من العام 663 مليار ريال مقابل 396.7 مليار ريال خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة ارتفاع 67%.



وتراجعت الإيرادات غير النفطية في أول 9 أشهر من العام 287.1 مليار ريال مقابل 299.5 مليار ريال.



وكانت السعودية سجلت فائضاً في الميزانية للربع الثاني من 2022 بلغ 77.909 مليار ريال، كما بلغت الإيرادات أكثر من 370 مليار ريال، كما بلغت مصروفات الربع الثاني للميزانية أكثر من 292 مليار.

CNBC