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الأربعاء، 26-10-2022 10:16 ص

وزير المالية السعودي: الأشهر المقبلة ستكون صعبة جدا على الشرق الأوسط

mohammed al jadaan


الوكيل الإخباري - قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن الأشهر الستة المقبلة وربما السنوات الست ستكون "جيدة جدًا" لدول الخليج العربي لكنها ستكون "صعبة جدًا" على منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

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وفي حديثه خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض، قال إن الأشهر الستة المقبلة ستكون صعبة على النطاق العالمي وإن دور المملكة العربية السعودية هو مساعدة المنطقة.


وأضاف: "نعمل مع الشركاء على تقديم الدعم للدول التي تتعرض لأزمات في المنطقة"، مشيرًا إلى أن المملكة أرسلت مساعدات تشمل مواد غذائية وموارد للطاقة إلى دول منخفضة الدخل وغيرها.


قال الجدعان إن التحول في مجال الطاقة بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري سيستغرق سنوات ربما تصل إلى 30 عامًا.

 

CNBC

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