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الأحد، 12-03-2023 03:55 م

ناقل جوي وطني جديد للسعودية

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الوكيل الإخباري - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي في المملكة.

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وستتخذ الشركة من العاصمة السعودية، الرياض مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية.


وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ستسهم قدرات الصندوق المالية، في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.


وتهدف شركة "طيران الرياض" لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، كما سيسهم إطلاق "طيران الرياض" جذب المزيد من السياح والزائرين إلى المملكة.


ومن المتوقع أن تساهم شركة "طيران الرياض" في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ( سكاي نيوز )


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