الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

عدسة الوكيل ترصد فرحة الأردنيين العائدين من أوكرانيا إلى الأردن - صور

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

الأربعاء، 02-03-2022 09:31 ص

نشاط المصانع الأميركية ينتعش بأكثر من المتوقع في فبراير

8e19078a-70ba-4aa9-83a3-873ef38c24e3_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- انتعش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، بأكثر من المتوقع في فبراير مع انحسار الإصابات بفيروس "كورونا" رغم أن التوظيف في المصانع تباطأ، وهو ما يسهم في إبقاء مشاكل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المدخلات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن معهد إدارة التوريدات اليوم، أن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم، ارتفع إلى قراءة عند 58.6 نقطة الشهر الماضي من 57.6 نقطة في يناير، الذي كان الأدنى منذ نوفمبر 2020.

وكان محللون استطلعت "رويترز"، آراءهم، توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 58 نقطة.

وتراجع مؤشر التوظيف بالمصانع إلى قراءة عند 52.9 نقطة الشهر الماضي من أعلى مستوى في عشرة أشهر البالغ 54.5 نقطة.

وكان المؤشر ارتفع لخمسة أشهر متتالية.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
c3f28c83-02ae-43a5-bc20-b4b68a550e8a_16x9_1200x676

أسعار 23 سلعة أساسية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2009 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

de83dbe4-6ed7-4732-a872-140e629d963f_16x9_1200x676

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

621f559f4236046f3369f417

الشركة المشغلة لخط أنابيب السيل الشمالي 2 لا تؤكد بدء إجراءات إفلاسها

D2qbQtKXcAUxATz

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

c280fa51-5f89-4ba5-b087-4c10e7e6a237_16x9_1200x676 (1)

ألمانيا: لدينا 3 حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا

33333333

أسواق الخليج تصعد مع تجاوز النفط 110 دولارات للبرميل

أخبار متعلقة
187e65b5-22c3-4382-8c9b-12dc4c7161da_16x9_1200x676

الإمارات ومصر توقعان اتفاقية تعاون لتأمين الصادرات

3 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب محليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

6216820142360428f616e78c

منظمة التجارة العالمية تعقد اجتماعها الوزاري منتصف يونيو

621324964236041b2553740c

كيف سيكون أداء الاقتصاد الروسي في 2022؟

DNO3UHxWkAI3TxU

المصدرين: معرض الخليج الغذائي وفر فرصة تسويقية للشركات الاردنية

620e2fc54236041ab6385208

وزارة العدل الأمريكية تحذر من تثبيت الأسعار وسط الاضطرابات