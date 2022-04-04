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الإثنين، 04-04-2022 11:46 ص

نصف حائزي العملات المشفرة اشتروها للمرة الأولى في 2021

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الوكيل الاخباري-أظهر استطلاع جديد أجرته شركة جيميني الأميركية للصرافة للعملات المشفرة أن ما يقرب من نصف جميع حائزي العملات المشفرة في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادي، اشتروا تلك الأصول الرقمية للمرة الأولى في عام 2021.

وأشار الاستطلاع، الذي شمل ما يقرب من 30 ألف شخص في 20 دولة، خلال الفترة ما بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022، إلى أن عام 2021 كان عاما مزدهرا للعملات المشفرة بعد أن أدى التضخم على وجه الخصوص إلى استخدامها في الدول التي شهدت انخفاضاً في قيمة العملة.

ووجدت "جيميني" أن البرازيل وإندونيسيا تتصدران العالم في استخدام العملات الرقمية مع إبلاغ 41% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في البلدين عن امتلاكهم للعملات المشفرة مقارنة مع 20% في الولايات المتحدة و18% في بريطانيا.

واكتشفت "جيميني" أن 79% من الأشخاص الذين أبلغوا عن امتلاكهم للعملات المشفرة العام الماضي، قالوا إنهم اختاروا شراء الأصول الرقمية من أجل استثماراتهم المحتملة على المدى البعيد.

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