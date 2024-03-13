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الأربعاء، 13-03-2024 10:40 ص

نظرة بوتين إلى الاقتصاد الروسي اليوم

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الوكيل الاخباري- تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي، بإلإضافة للأوضاع الدولية والعلاقة مع الغرب في ظل الأزمة الأوكرانية.

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وجاء ذلك في مقابلة بثت اليوم الأربعاء أجراها الرئيس بوتين مع الصحفي دميتري كيسيليوف لقناة "روسيا-1" و"روسيا سيفودنيا"، وفيما يلي أبرز التصريحات الاقتصادية:

 

بوتين يؤكد أهمية العمل على تغيير هيكل الاقتصاد ليصبح أكثر كفاءة وحداثة وابتكارا.

بوتين: الاقتصاد الروسي يمتلك الفرص لتجاوز منافسه الياباني بناء على معيار تعادل القدرة الشرائية.

بوتين: صناعة الدفاع تحفز الاقتصاد الروسي، لكن من الضروري الحفاظ على التوازن والعمل على زيادة إنتاج المنتجات المدنية.

بوتين: روسيا تواجه نقص في العمالة.

بوتين: الشركات الروسية تدرك أن الوضع المرتبط بنقص العمالة لن يتغير للأفضل في السنوات المقبلة لذلك يجب حل هذه المشكلة بشكل جذري.

 




 

 


 

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