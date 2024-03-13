نظرة بوتين إلى الاقتصاد الروسي اليوم

الوكيل الاخباري- تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي، بإلإضافة للأوضاع الدولية والعلاقة مع الغرب في ظل الأزمة الأوكرانية.

اضافة اعلان

وجاء ذلك في مقابلة بثت اليوم الأربعاء أجراها الرئيس بوتين مع الصحفي دميتري كيسيليوف لقناة "روسيا-1" و"روسيا سيفودنيا"، وفيما يلي أبرز التصريحات الاقتصادية:

بوتين يؤكد أهمية العمل على تغيير هيكل الاقتصاد ليصبح أكثر كفاءة وحداثة وابتكارا.



بوتين: الاقتصاد الروسي يمتلك الفرص لتجاوز منافسه الياباني بناء على معيار تعادل القدرة الشرائية.



بوتين: صناعة الدفاع تحفز الاقتصاد الروسي، لكن من الضروري الحفاظ على التوازن والعمل على زيادة إنتاج المنتجات المدنية.



بوتين: روسيا تواجه نقص في العمالة.



بوتين: الشركات الروسية تدرك أن الوضع المرتبط بنقص العمالة لن يتغير للأفضل في السنوات المقبلة لذلك يجب حل هذه المشكلة بشكل جذري.