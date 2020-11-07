نقابة المخابز للوكيل : نسبة استهلاك الطحين وصلت الخميس إلى 100 %

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب أصحاب المخابز والحلويات ، عبد الإله الحموي ، أن نسبة استهلاك مادة الطحين بلغت يوم الخميس ، وعلى مدار 3 أسابيع متتالية (100%).

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وأشار الحموي ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك تهافتا واضحا من قبل المواطنين على شراء الخبــــز ، قبل يومين من الحظر الشامل، ما يعني استهلاكا أكبر من الطحين .

ولفت " هنالك مخزون كافٍ من الطحين ، والمواد الأساسية لصناعة مادة الخبز، تحسّبا من أيّ مُستجد نتيجـة للوضع الوبائي الراهن ".

" يستهلك الأردن ما معدّله (1750 - 2000) طن يوميا ، ويتضاعف ذلك ، يوم الخميس ، بشكل واضح ، حيث أن هنالك من يقوم بشراء كميات كبيرة من الخبز " ، وفق الحموي .

ودعا الحموي ، المواطنين ، بتقدير كمية الخبز التي يحتاجونها ، تحسّبا من تلفه في المنازل وبالتالي رميــه.

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