السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

نقابة المخابز للوكيل : نسبة استهلاك الطحين وصلت الخميس إلى 100 %

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السبت، 07-11-2020 02:58 م

نتيجة للتهافت على شراء مادة الخبز

نقابة المخابز للوكيل : نسبة استهلاك الطحين وصلت الخميس إلى 100 %

خبز
مادة الخبز


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب أصحاب المخابز والحلويات ، عبد الإله الحموي ، أن نسبة استهلاك مادة الطحين بلغت يوم الخميس ، وعلى مدار 3 أسابيع متتالية (100%).

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وأشار الحموي ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك تهافتا واضحا من قبل المواطنين على شراء الخبــــز ، قبل يومين من الحظر الشامل، ما يعني استهلاكا أكبر من الطحين .

 

ولفت " هنالك مخزون كافٍ من الطحين ، والمواد الأساسية لصناعة مادة الخبز، تحسّبا من أيّ مُستجد نتيجـة للوضع الوبائي الراهن  ".

 

" يستهلك الأردن ما معدّله (1750 - 2000) طن يوميا ، ويتضاعف ذلك ، يوم الخميس ، بشكل واضح ، حيث أن هنالك من يقوم بشراء كميات كبيرة من الخبز " ، وفق الحموي .

 

ودعا الحموي ، المواطنين ، بتقدير كمية الخبز التي يحتاجونها ، تحسّبا من تلفه في المنازل وبالتالي رميــه.

 

 

 

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