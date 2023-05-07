الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 10:01 ص

نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2023

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الوكيل الإخباري  - أظهرت قراءة أولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأحد 7 أيار مايو، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، بقيادة نمو الأنشطة غير النفطية.

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وقالت الهيئة العامة للإحصاء نقلا عن قراءة أولية إن الأنشطة غير النفطية نمت 5.8% في الربع الأول عنها قبل عام، في حين نمت الأنشطة النفطية 1.3%، وأضافت أن أنشطة الخدمات الحكومية نمت 4.9%.


وأظهر مسح شهري الأسبوع الفائت، أن نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية تسارع بشكل حاد في أبريل نيسان، مدعوما بزيادة الأعمال الجديدة التي تستفيد من الطلب المحلي في المقام الأول.


كما تباطأ معدل التضخم في السعودية إلى 2.7% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي متراجعًا من 3% المسجلة في فبراير و3.4% في يناير من العام الجاري.

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