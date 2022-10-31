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الإثنين، 31-10-2022 11:54 ص

نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع

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الوكيل الإخباري - أغلق المؤشر الياباني نيكي الياباني عند أعلى مستوى في ستة أسابيع، اليوم الاثنين، متتبعا الإغلاق القوي في وول ستريت في الجلسة السابقة، مع تصدر أسهم التكنولوجيا.

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وارتفع نيكي 1.78% إلى 27.587.46 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر أيلول، وسجل أكبر مكاسب في يوم واحد منذ 14 أكتوبر الجاري.


وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6% إلى 1929.43 نقطة.


وأدى الارتفاع القوي واسع النطاق إلى دفع وول ستريت إلى إغلاق مرتفع بشكل حاد يوم الجمعة، إذ غذت البيانات الاقتصادية المشجعة والتوقعات الأكثر إشراقا إقبال المستثمرين على المخاطرة قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب للفدرالي الأميركي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.


وارتفع قطاع الأجهزة الكهربائية في اليابان 2.78%، وهو الأكبر بين 33 مؤشرا للقطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية.


وقفز سهم هيتاشي 6.04% بعد أن رفعت المجموعة توقعات أرباحها.


وقدم سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا أكبر مكاسب للمؤشر نيكي، إذ ارتفع 6.21%. 


وتقدم سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس 0.9% وقفز سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق 1.31%.


وتقدم 206 أسهم على نيكي مقابل تراجع 15 سهمًا.

 

CNBC

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