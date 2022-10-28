المؤشر نيكي الياباني يتراجع متأثراً بوول ستريت وأرباح الشركات

الوكيل الإخباري - انخفض المؤشر نيكي الياباني، اليوم الجمعة، إذ أثر ضعف وول ستريت وبعض النتائج الضعيفة لشركات محلية على المعنويات، على الرغم من أن المؤشر القياسي تمكن من الحفاظ على أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.

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وتراجع نيكي 0.88% إلى 27105.30 نقطة، لكنه ظل أعلى بفارق كبير عن حاجز 27000 نقطة المهم.



وكان المؤشر قد انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون ذلك المستوى في الصباح للمرة الأولى منذ يوم الاثنين الماضي.



وانخفض المؤشر توبكس الأوسع 0.34% إلى 1899.05 نقطة.



وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر نيكي 0.8%، بينما صعد توبكس 0.91%، إذ حقق كلاهما مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ الأسبوع المنتهي في السابع من تشرين الأول.



وواصلت أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية مسارها المخيب للآمال خلال الليل، مما أدى إلى تراجع المؤشر ناسداك 1.6%.



وتسارع موسم أرباح الشركات اليابانية منذ أمس الخميس ويصل إلى ذروته الأسبوع المقبل.



وكان سهم شركة فانوك لصناعة الروبوتات الأسوأ أداء على نيكي وانخفض بنسبة 5.47%بعد خفض توقعات أرباح الشركة.



وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة الرقائق الإلكترونية 2.39% بعد أن أعلنت نتائجها، مما جعله من بين أفضل ثلاثة أسهم أداء على نيكي.



وزاد سهم شركة هينو موتورز لصناعة الشاحنات والمملوكة لتويوتا بواقع 5.04%، بينما ارتفع سهم فوجيتسو لصناعة الإلكترونيات المكتبية 3.14% بعد الإعلان عن أرباح قوية أيضاً.



ومن بين 225 سهماً على نيكي، ارتفع 61 وانخفض 159، واستقر خمسة.

CNBC