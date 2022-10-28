الجمعة 28-10-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف عن إجراءات حماية مباراة الفيصلي والوحدات

مقتل 31 شخصا في فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب الفلبين

المركزي الروسي يتخذ قرارا حول سعر الفائدة متوافقا مع التوقعات

تركيا.. تحييد 13 من وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا

أسعار الذهب الجمعة في الأردن

محاولة تفجير في مدينة شيراز الإيرانية

تعرف على أسعار الذهب عالميا

الصين تطوير مركبة جوية ترفرف آليا تعمل لمدة طويلة

ماسك يكمل صفقة الاستحواذ على تويتر

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

 
الجمعة، 28-10-2022 02:12 م

المؤشر نيكي الياباني يتراجع متأثراً بوول ستريت وأرباح الشركات

تنزيل (1)


الوكيل الإخباري - انخفض المؤشر نيكي الياباني، اليوم الجمعة، إذ أثر ضعف وول ستريت وبعض النتائج الضعيفة لشركات محلية على المعنويات، على الرغم من أن المؤشر القياسي تمكن من الحفاظ على أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.

اضافة اعلان


وتراجع نيكي 0.88% إلى 27105.30 نقطة، لكنه ظل أعلى بفارق كبير عن حاجز 27000 نقطة المهم.


وكان المؤشر قد انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون ذلك المستوى في الصباح للمرة الأولى منذ يوم الاثنين الماضي.


وانخفض المؤشر توبكس الأوسع 0.34% إلى 1899.05 نقطة.


وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر نيكي 0.8%، بينما صعد توبكس 0.91%، إذ حقق كلاهما مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ الأسبوع المنتهي في السابع من تشرين الأول.


وواصلت أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية مسارها المخيب للآمال خلال الليل، مما أدى إلى تراجع المؤشر ناسداك 1.6%.


وتسارع موسم أرباح الشركات اليابانية منذ أمس الخميس ويصل إلى ذروته الأسبوع المقبل.


وكان سهم شركة فانوك لصناعة الروبوتات الأسوأ أداء على نيكي وانخفض بنسبة 5.47%بعد خفض توقعات أرباح الشركة.


وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة الرقائق الإلكترونية 2.39% بعد أن أعلنت نتائجها، مما جعله من بين أفضل ثلاثة أسهم أداء على نيكي.


وزاد سهم شركة هينو موتورز لصناعة الشاحنات والمملوكة لتويوتا بواقع 5.04%، بينما ارتفع سهم فوجيتسو لصناعة الإلكترونيات المكتبية 3.14% بعد الإعلان عن أرباح قوية أيضاً.


ومن بين 225 سهماً على نيكي، ارتفع 61 وانخفض 159، واستقر خمسة.

 

CNBC

إقرأ ايضا
621c72964c59b748456455ca

المركزي الروسي يتخذ قرارا حول سعر الفائدة متوافقا مع التوقعات

10202221102330204390015

أسعار الذهب الجمعة في الأردن

920222215238628449207

تعرف على أسعار الذهب عالميا

635b82544c59b7661f19fd38

الدولار يكسر الأرقام القياسية في مصر

E19F57CA-1A72-4315-8F7D-CF4D4A828BD8

سعر الدولار في مصر يتخطى حاجز 23 جنيها

image (78)

البرتغال تعتزم فرض ضريبة أرباح مفاجئة على شركات قطاع التجزئة

أخبار متعلقة
2022371212597152T

صعود الأسهم اليابانية لليوم الثالث على التوالي

1664862776453 (1)

الأردن وسلطنة عُمان.. آفاق جديدة لبناء علاقات اقتصادية أعمق

1243677839

الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء

tbl_articles_article_19889_7463cd3e281-7a52-46f8-ab2b-d346f173c338

الصين تفرض قيودا على صادرات نشا الذرة

143-135600-who-owns-lithium-around-the-world_700x400

هل يؤدي نقص المعروض من الليثيوم لكبح جهود التغيرات المناخية؟

alice

تعرّف على أول طائرة كهربائية في العالم