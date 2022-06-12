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الأحد، 12-06-2022 04:49 م

هبوط أسواق الأسهم الخليجية

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات اليوم الأحد، في الأسواق العالمية التي أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على هبوط كبير.

وكانت الأسهم الأميركية أغلقت على انخفاض حاد يوم الجمعة وسجلت أكبر هبوط أسبوعي بالنسبة المئوية منذ يناير 2022، حيث أظهر تقرير وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3% في أبريل.

وقال الشخص الخبير في الأسواق المالية، إن ما حدث يوم الجمعة الماضي في الأسواق العالمية من هبوط حاد، ينعكس على بداية تداولات الأسبوع في أسواق الخليج، وسط ترقب رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي.

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