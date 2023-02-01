هذه المنازل والمواقع ستستفيد من الكهرباء على حساب فلس الريف - أسماء

الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وعددها حوالي 479 منزلا وموقعا بكلفة اجمالية تبلغ 5ر1 مليون دينار.



وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وانشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب المراجعات المستمرة على اسس وشروط إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.



وأوضح ان قرار الدعم يشمل المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم وتجمعات سكانية تتكون من 5 منازل خارج حدود التنظيم.



كما يشمل القرار وفق الوزير الخرابشة تجمعات سكانية تتكون من 3 منازل بحد ادنى وخارج حدود التنظيم، ومنازل الأسر العفيفة داخل حدود التنظيم وعدد من المزارع وإنارة عدد من الطرق.

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واكد أهمية هذه المشاريع في دعم المجتمعات المحلية وتخفيف أعباء فاتورة الطاقة عليها والتوسع في فرص العمل المتاحة في منطقة المشروع.



من جانبه عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني تفاصيل القرارات وقال إنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من 5 منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية بلغت 665 ألف دينار.



كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من 3 منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني وبتكلفة اجمالية 368 الف دينار، كما تشمل المنازل الفردية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 88 الف دينار.



ووفق المومني شملت القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات توزيع الكهرباء بكلفة اجمالية تبلغ 25 الف دينار.



كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام واسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت قيمة الكلفة الاجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 24 ألف دينار.



وتشمل الفئات الموافق عليها انارة الطرق المؤدية الى المقابر بكلفة بلغت 107 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترات المساء.



واستكمل المومني الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي تشمل المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت الكلفة الاجمالية 131 ألف دينار وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.