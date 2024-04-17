هل تصبح الشوكولاتة والبن سلعاً فاخرة؟ أزمة عالمية تتسبب في قفزة سعرية قوية

الوكيل الإخباري- تفاقمت التقلبات في أسواق الكاكاو بسبب ارتفاع نداءات الهامش وتراجع الفائدة المفتوحة، مما جعل تقلبات السوق أكثر تطرفًا.

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وقال محللو "سيتي للأبحاث" في مذكرة يوم الجمعة إن العقود الآجلة في نيويورك قد ترتفع أكثر إلى 12500 دولار للطن في الأشهر الثلاثة المقبلة. وكتب المحللون أن الأسعار المرتفعة تزيد أيضًا من مخاطر الإفلاس خلال الأشهر الستة إلى الـ 12 المقبلة.



كتب محللون في Citi: "نحن متشائمون من بشأن مستقبل سعر الكاكاو ولكننا سنغير تقييمنا لتراجع حاد في الأسعار في العام المقبل إذا تدهورت الأساسيات بشكل أكبر، على سبيل المثال، إذا حدثت عمليات طحن أقوى بكثير".



وخلصوا إلى أن الأسعار ستصل إلى ذروتها بشكل عام في الربع الثاني ويمكن أن تدخل سوقًا هابطة بحلول أوائل عام 2025 (على سبيل المثال انخفاض بنسبة 20٪ مقابل العقود الآجلة).



فيما قال كليف شيلتون، الخبير الاقتصادي في "AgAmerica"، وهو مقرض في المجال الزراعي، إن تسعير مصانع المعالجة خارج السوق قد يحل بعض المشكلات المتعلقة بجانب الطلب. وأضاف أن توقعات العرض، التي أعاقتها الأحوال الجوية والمرض، أقل وضوحًا.



وقال شيلتون: "هناك بلا شك مجال لارتفاع أسعار العقود الآجلة، خاصة بالنسبة للعقود التي شارفت على انتهاء صلاحيتها".



وأضاف "ينتهز التجار فرص الشراء بالأسعار الفورية أو العقود الآجلة على المدى القريب للحصول على مزيد من إمكانية الوصول إلى العرض على أمل الوفاء بالالتزامات تجاه شركات الشوكولاتة. ومع التقارير المبكرة عن انخفاض الإنتاج عن المتوقع، فمن المرجح أن تستمر حركة الأسعار الصاعدة.





أزمة في معروض البن

ارتفعت أسعار كل من حبوب الروبوستا الأرخص ثمناً وحبوب أرابيكا عالية الجودة بشكل حاد منذ بداية العام. حيث بلغت العقود الآجلة لروبوستا في لندن، المؤشر العالمي، 3948 دولارًا للطن يوم الجمعة، وهو رقم قياسي منذ بدء تداول العقد قبل أكثر من 16 عامًا. كما ارتفعت العقود الآجلة لأرابيكا في نيويورك إلى 2.34 دولار للرطل – وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022.



ألقت شركة القهوة الإيطالية لافاتزا مؤخرًا باللوم في انخفاض الربحية على ارتفاع أسعار القهوة، حتى عندما أعلنت عن زيادة بنسبة 13 في المائة في الإيرادات العام الماضي إلى ثلاثة مليارات دولار. وقال أنطونيو بارافالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة لافاتزا، إن "الزيادة الحادة في تكلفة المواد الخام" خلقت سيناريو اقتصادي كلي "معقد للغاية" لهذه الصناعة.



الجزء الأكبر من حبوب الروبوستا في العالم، المستخدمة في القهوة سريعة التحضير والإسبريسو، تتم زراعتها في فيتنام. وعادة ما يبدأ موسم الأمطار في البلاد بحلول منتصف أبريل/نيسان، لكن موجة الحر الطويلة هذا العام تلحق الضرر بالمحصول.



وقد أدى هذا إلى تفاقم القيود الحالية على العرض وأثار مخاوف بين المحامص من النقص العالمي، مما أدى إلى موجة شراء، وفقًا لكارلوس ميرا، رئيس السلع الزراعية في رابوبنك. "لم يعد هناك الكثير من القهوة غير المباعة في فيتنام."

ارتفعت الأسعار في نيويورك على مدى سبع جلسات متتالية، وهي أطول سلسلة ارتفاعات منذ أوائل فبراير/شباط، حيث تضررت المحاصيل في غرب أفريقيا بسبب سوء الأحوال الجوية وأمراض المحاصيل.



فيما ذكرت بلومبرج يوم الاثنين أن وصول الكاكاو إلى الموانئ في ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو، وصل إلى 1.31 مليون طن حتى الآن هذا الموسم، بانخفاض 30% عن العام السابق.









