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السبت، 12-03-2022 01:11 م

وزارة المالية المصرية تكشف عن وضع مخزون القمح لنهاية العام

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الوكيل الاخباري-كشفت وزارة المالية المصرية، اليوم السبت أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجات البلاد حتى نهاية هذا العام، مشيرة إلى أن موسم الحصاد المحلي يبدأ منتصف أبريل المقبل.

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وقال وزير المالية محمد معيط، إن "الحكومة المصرية حريصة على تحمل تداعيات الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية مع المواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم"، موضحا أن "المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجاتنا حتى نهاية العام خاصة أن موسم الحصاد المحلي يبدأ منتصف أبريل المقبل".

وأضاف معيط، في لقائه مع فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، أن "الدولة حريصة على استمرار تدفق السائحين من مختلف الوجهات إلى مصر وذلك في أعقاب ما شهدته حركة السياحة العالمية من تباطؤ بسب جائحة كورونا".

وأشار إلى معاناة الدول الأوروبية من تبعات الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا لمستويات غير مسبوقة، على نحو ينعكس في كل أوجه النشاط الاقتصادي ببلاده، مؤكدا مساندة بلاده لجهود مصر لاستضافة قمة المناخ للوصول إلى نتائج إيجابية.

 

روسيا اليوم

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