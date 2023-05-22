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الإثنين، 22-05-2023 09:45 ص

وزيرة الخزانة الأمريكية: أول حزيران موعد نهائي حتمي لرفع سقف الديون

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الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الأحد إن الأول من حزيران لا يزال موعدا نهائيا حتميا لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 حزيران، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وأضافت يلين أنه ستكون هناك خيارات صعبة فيما يتعلق بالمدفوعات للأمريكيين إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة مما سيؤدي إلى العجز عن سداد الديون.

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وأردفت :" أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونجرس إلى أننا نتوقع ألا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل حزيران وربما في الأول منه، وسأواصل إطلاع الكونجرس على المستجدات، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي. لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي".


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