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الثلاثاء، 09-05-2023 12:49 م

الحكومة الأمريكية تبدأ التخلف عن سداد الديون من حزيران حتى آب

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الوكيل الإخباري  - قال مركز السياسات من الحزبين ، اليوم، إن الحكومة الأمريكية ستبدأ في التخلف عن سداد التزاماتها في السداد بين أوائل حزيران وأوائل آب دون زيادة حد الدين الفيدرالي، في تخفيف الضغط الناجم عن انخفاض الإيرادات الضريبية.اضافة اعلان


وكان مركز السياسات من الحزبين (BPC) ، الذي يراقب عن كثب نزاعات حد الديون في الكونجرس ، قد قدر أن موعد التخلف عن السداد يمكن أن يأتي بين الصيف وأوائل الخريف ، لكنه يرى الآن حدوث تقصير في وقت مبكر إذا فشل الكونجرس في جمع 31.4 تريليون دولار أمريكي كغطاء الاقتراض.

في تحليله الأخير ، قال المركز إن ضعف الإيرادات خلال موسم الإقرارات الضريبية الربيعي قد تفاقم بسبب التأخير في السداد الممنوح لدافعي الضرائب في بعض مناطق الكوارث الشديدة العاصفة.

وستكون وزارة الخزانة قادرة على الوصول إلى 143 مليار دولار في مجال الاقتراض الإضافي من خلال تعليق إعادة استثمار الاستثمارات المستحقة في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية وصندوق المزايا الصحية للمتقاعدين في خدمة البريد. ( الاقتصادية )

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