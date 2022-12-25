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الأحد، 25-12-2022 10:13 ص

توقعات حدوث ركود ورفع الفائدة عالمياً يزيد من شهية مستثمري الذهب في 2023

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.


الوكيل الإخباري - جدد تقرير اقتصادي عالمي نشرته منصة ( انفستنج) المتخصصة بسوق التداول والفوركس، تسليط الضوء على توقعات أسعار الذهب في العام الجديد، بعد أن رفعت بنوك كبرى عالمية من تفاؤلها حيال هذه التوقعات أن يصل سعر المعدن الأصفر لمستوى 2500 -4000 دولار للاونصة.

وأشار التقرير، الذي ترجمه "الوكيل الإخباري، إلى أن عدة إشارات على أرض الواقع استندت عليها هذه التوقعات، أهمها البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى حدوث ركود اقتصادي عالمي في العام الجديد، وهو ما سوف يزيد الطلب على المعدن النفيس.

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كما جاءت التوقعات بعد عزم البنوك المركزية الكبرى، خاصة البنك الفدرالي الأمريكي بتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال 2023، مع الإبقاء على سياسة الرفع للوصول إلى معدل تضخم عند 2% مع منتصف العام الجديد. 

وأضاف التقرير، أن استمرار رفع أسعار الفائدة ومخاوف حدوث الركود تجعل الأسواق متقلبة، وهو ما ينعكس على سعر الذهب، حيث قد يتراوح سعر الذهب بين 2500 دولار و4000 دولار في ظل هذه التطورات.


وبحسب الإشارات هناك فرصة جيدة في أن يكون لسوق الذهب حركة كبيرة، وأن تتجاوز نسبة الزيادة في أسعار المعدن الأصفر الـ 20% لتحقق حركة ارتفاعات جديدة بسبب احتمالية إبطاء العديد من البنوك المركزية وتيرة رفع أسعار الفائدة، وهو ما سيجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.


وختم التقرير، أن هذه التوقعات تأتي وفقاً للإشارات والدلائل المتوفرة حالياً، ولا أحد يمكن أن يعلم باي متغيرات قد تحصل على المستوى الاقتصادي أو السياسي في العالم مستقبلاً.


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