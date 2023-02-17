وزير المالية اللبناني: استبدال حاكم مصرف لبنان صعب وولايته قد تمدد

الوكيل الإخباري - قال وزير المالية اللبناني يوسف خليل، إن استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ 3 عقود سيكون صعبا، وقد تُمدد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن.

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وقال سلامة هذا الشهر، إنه لن يسعى للحصول على فترة جديدة.

وتنتهي ولايته الحالية البالغة 6 سنوات في تموز.



ويحقق مع سلامة مدعون أوروبيون ولبنانيون بشأن ما قيل عن اختلاس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه.



وقال خليل إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل قد بدأت، إنه لا يوجد توافق بعد مشيرا إلى أن المناخ السياسي الحالي في لبنان يجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا.



وأضاف على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أيام أن من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول وليس فقط سلامة لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد.

