وفاة مصمم العملة العراقية عباس شاكر جودي

الوكيل الإخباري - توفي اليوم الثلاثاء، الخطاط ومصمم العملة العراقية عباس شاكر جودي عن عمر يناهز الـ74 عاما.

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ونشر تجمع فناني العراق على فيسبوك منشور، جاء فيه: "بمزيد من الأسى والحزن ننعى خبر وفاة الخطاط العراقي الاستاذ عباس البغدادي، سائلين العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".



وجودي هو خبير وأستاذ في أصول وقواعد الخط العربي والزخرفة الإسلامية ولد في بغداد عام 1949، ومن أهم أعماله: تصميم شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وجواز السفر العراقي والعملة العراقية وشعار الدولة العراقية.

