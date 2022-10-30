وفد اقتصادي يختتم زيارة عمل لليونان

الوكيل الإخباري - اختتم وفد اقتصادي أردني أمس السبت، زيارة عمل إلى اليونان نظمتها جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، بالتعاون مع الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية وغرفة صناعة وتجارة أثينا.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن (جيبا) اليوم الأحد، أجرى الوفد الذي ترأسه رئيس الجمعية علي مراد، مباحثات مع أصحاب أعمال يونانيين لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي وفرص دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق اليونانية.



وضم الوفد الأردني، رجال أعمال يمثلون قطاعات السياحة والسفر والعقارات والطاقة والغذاء والزراعة والأمن والحماية ومعالجة المياه والصرف الصحي.

وبحث الوفد خلال الزيارة مع رئيس غرفة صناعة وتجارة أثينا، الفرص الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيزها بين البلدين، كما تخلل اللقاء تقديم عرض عن الفرص الاستثمارية في الأردن.



وأكد أعضاء الوفد خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني لدى اليونان عاهد سويدات، أهمية تنمية ورفع مستوى التعاون والتنسيق للنهوض والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية.



إلى ذلك، شارك الوفد خلال الزيارة في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الحادي عشر الذي عقد أخيرا بالعاصمة أثنيا، حيث شهد عقد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال أردنيين ونظرائهم المشاركين بالمنتدى.



وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون بين (جيبا) وغرفة صناعة وتجارة أثينا واتحاد الشركات اليوناني، لتعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك وتسهيل مشاركة أعضاء الجمعية في الأنشطة والفعاليات والمعارض والمؤتمرات وتبادل الوفود.



يذكر أن صادرات المملكة إلى اليونان بلغت خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 11 مليون دينار مقابل 25 مليونا مستوردات.

