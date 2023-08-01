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الثلاثاء، 01-08-2023 07:17 م

1.070 مليار دينار الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة للنصف الأول

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الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إن 144 شركة من الشركات المدرجة في بورصة عمان والملزمة بتقديم بياناتها المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30 حزيران 2023 ، قامت بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة ضمن المهلة المحددة والتي انتهت أمس الاثنين من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني.

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وأشار إلى إفصاح للبورصة على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إلى أنه جرى منح شركات التأمين مهلة لغاية 31 آب المقبل، لتزويد البورصة بالبيانات المالية نصف السنوية لعام 2023 انسجاماً مع قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص، علماً بأن شركة تأمين واحدة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة.


وأضاف، في ضوء هذا الاستثناء فإن نسبة التزام بقية الشركات المدرجة بتزويد البيانات في الوقت المحدد بلغت 96 بالمئة حيث تظهر هذه النسبة مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.


وبين أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المذكورة للنصف الأول من عام 2023 انخفضت لتصل إلى 1.070 مليار دينار مقارنة مع1.270 مليار دينار للنصف الأول من عام 2022 بانخفاض نسبته 15.7 بالمئة.


كما انخفضت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى1.516 مليار دينار للنصف الأول من عام 2023 مقارنة مع 1.714 مليار دينار للنصف الأول من عام 2022، أي بانخفاض نسبته 11.5 بالمئة .


ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات للقطاع المالي للشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 30.3 بالمئة، في حين انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة بلغت 37.1 بالمئة، كما انخفضت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 40.4 بالمئة .


وأوضح أن عدد الشركات التي حققت أرباحاً صافية للنصف الأول من عام 2023 من الشركات التي سلمت بياناتها بلغ 98 شركة، مقارنة مع 93 شركة حققت أرباحاً للنصف الأول من عام 2022 لتلك الشركات، كما بلغ عدد الشركات التي حققت خسائر من الشركات التي سلمت بياناتها 46 شركة للنصف الأول من 2023 مقارنة مع 51 شركة لنفس الفترة من عام 2022.


ولفت إلى أن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات نصف سنوية).

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