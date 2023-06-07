20 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المسجلة في مركز الإيداع لنهاية أيار

الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية لشهر أيار من العام الحالي 7.4 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية تقارب 20 مليار دينار .



ووفق بيانات مركز الإيداع، بلغت ملكية الأردنيين ما يقارب 5 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية تقارب 10.8 مليار دينار، في حين سجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من دون الجنسية الأردنية ما يقارب 1.6 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية تقارب 7.4 مليار دينار .



وحلت استثمارات المملكة العربية السعودية في سوق عمان المالي في المرتبة الأولى باستثمارها نحو 1.1 مليار دينار .

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