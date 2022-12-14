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الأربعاء، 14-12-2022 11:33 ص

24.7 % من القروض التي قدمتها البنوك في الأردن ذهبت للأفراد خلال تشرين الأول الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شكّلت القروض التي قدمتها البنوك للأفراد خلال تشرين الأول الماضي ما نسبته ( 24.7% ) من إجمالي القروض التي تم منحها لمختلف القطاعات، وبمبلغ وصل إلى ( 7991.4) مليون دينار. 

ووفقاً لبيانات جمعية البنوك الأردنية، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" حاز قطاع الإنشاءات على أعلى معدل اقتراض من البنوك بنسبه وصلت إلى ( 25.4% ) بمبلغ وصل إلى ( 8220.4 ) مليون دينار، ومن ثم قطاع التسهيلات للأفراد بنسبة (24.7% ).

وبلغت نسبة القروض التي ذهبت لقطاع الخدمات والمرافق العامة ( 15.8% ) بمبلغ وصل إلى (5107.0 )مليون دينار، تلاه قطاع التجارة العامة بنسبة ( 14.5% ) بمبلغ وصل إلى ( 4691.2 ) مليون دينار. 

ووصلت نسبة القروض التي ذهب لقطاع الصناعة ( 11.7% ) من إجمالي القروض التي منحتها البنوك، وبمبلغ وصل إلى (3781.8 ) مليون دينار، فيما وصلت نسبة القروض لصالح القطاع السياحي والفنادق والمطاعم ( 2.1% ) وبمبلغ (691.2 ) مليون دينار ، وقطاع الخدمات المالية بنسبة (2.4% ) بمبلغ وصل إلى (785.7) مليون دينار. 

وبلغت نسبة القروض الممنوحة لقطاع الزراعة ( 1.6% ) من إجمالي القروض الممنوحة، وبمبلغ وصل إلى (511.2 ) مليون دينار، تلاه قطاع النقل بنسبة ( 1.2% ) بمبلغ ( 372.7 ) مليون دينار، وأخيراً قطاع التعدين بنسبة (0.5% ) بمبلغ (151.1 ) مليون دينار.

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