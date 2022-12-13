تقرير: المساعدات الأميركية للأردن في صدارة الدول عالمياً

الوكيل الإخباري - أكد تقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث التابع للكونغرس الأميركي أن التحويلات النقدية التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن تعتبر أكبر مبلغ لدعم الموازنة يمنح لأي متلق للمساعدات الخارجية الأميركية في جميع أنحاء العالم.

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وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات اقتصادية للأردن من أجل دعم الميزانية (التحويل النقدي) ودعم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن وضمانات القروض.



وأشار التقرير إلى أن جزءا من التحويلات النقدية من المساعدة الاقتصادية الأميركية للأردن هو أكبر مبلغ لدعم الميزانية يمنح لأي متلق للمساعدات الخارجية الأميركية في جميع أنحاء العالم.



وبين أنه يتم تقديم المساعدة النقدية الأميركية لدعم المملكة في سداد الديون الخارجية ودعم اللاجئين السوريين و تكاليف استيراد الوقود.



ويمثل دعم الميزانية الأميركية (باستثناء المساعدات العسكرية) للأردن 6 % من إجمالي الميزانية السنوية للمملكة.



وذكر التقرير أن الولايات المتحدة في الشرق الأوسط شريك رئيسي للأردن، وقد تعاون البلدان في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.