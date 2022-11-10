%3.36 ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي حتى أيلول الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 3.36 بالمئة، ليصل إلى النقطة 92.86، مقابل 89.84 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الخميس، إلى أن هذا النمو نتج عن ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.71 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.57 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 7.54 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.



ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول الماضي بنسبة 2.64 بالمئة، ليصل إلى النقطة 92.80 مقابل 90.42 لنفس الشهر من العام الماضي.



وبحسب التقرير، يعزى الارتفاع في هذا الشهر، إلى ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.97 بالمئة، التي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.31 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، الرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 10.52 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.