الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل فلسطينيا اثناء مروره بمعبر بيت حانون

بعد المنخفض الأخير.. معاصر الزيتون في ذروة عملها

نحو 3.3 آلاف دينار نصيب الفرد من الدين العام

اتفاق على تشكيل ائتلاف نيابي وتقليص عدد المرشحين للمكتب الدائم

الدفاع الروسية تعلن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين

هل يجوز الاقتداء بالإمام الجالس في الصلاة ؟ الإفتاء تجيب

ترفيعات ضباط في الأمن والجيش

الزراعة تطلق مبادرة لا لهدر الغذاء

طائرة عسكرية مصرية تتجه إلى لبنان بأمر من السيسي

العيسوي يرعى إطلاق مبادرة ملكية للتشغيل بقطاع تكنولوجيا المعلومات

 
الخميس، 10-11-2022 01:18 م

%3.36 ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي حتى أيلول الماضي

636cc10e1f450


الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 3.36 بالمئة، ليصل إلى النقطة 92.86، مقابل 89.84 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان


وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الخميس، إلى أن هذا النمو نتج عن ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.71 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.57 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 7.54 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.


ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول الماضي بنسبة 2.64 بالمئة، ليصل إلى النقطة 92.80 مقابل 90.42 لنفس الشهر من العام الماضي.


وبحسب التقرير، يعزى الارتفاع في هذا الشهر، إلى ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.97 بالمئة، التي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.31 بالمئة، التي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، الرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 10.52 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.

إقرأ ايضا
326004_18_1668078078

السعودية: ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 15.7%في أيلول

WhatsApp Image 2022-10-05 at 1.16.02 PM

نحو 3.3 آلاف دينار نصيب الفرد من الدين العام

5555

الحديد يدعو لزيادة تمثّل غرفة تجارة عمّان في مناطق شرق وجنوب عمّان

634685593d2f9

ارتفاع التضخم بالأردن إلى 4.14% في 10 شهور

Doc-P-996759-638004232837247626

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

61979ffb4c59b726e034b87f

النفط يستقر عالميا مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

أخبار متعلقة
634685593d2f9

ارتفاع التضخم بالأردن إلى 4.14% في 10 شهور

c559ee6e-8758

محضر الفيدرالي: هناك حاجة لسياسة أكثر تشددا لكبح التضخم

image (57)

الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

germany

أكبر اقتصاد في أوروبا قد يسجل ركودا في 2023

upload_1663175328_282965780

مؤشر أسعار المنتجين في أميركا يرتفع 0.4% خلال أيلول بأكثر من التوقعات

6346b6fd0cc4e

الخرابشة يدعو ألمانيا للمبادرة بمشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا