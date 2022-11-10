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الخميس، 10-11-2022 11:44 ص

ارتفاع التضخم بالأردن إلى 4.14% في 10 شهور

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الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2022 ليصل الى 108.31 مقابل 102.92 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.23%.

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وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 34.12%، النقل بنسبة 5.10%، الإيجارات بنسبة 4.48%، الثقافة والترفيه بنسبة 14.36% والصحة بنسبة 7.00%.


وعلى المستوى التراكمي بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من هذا العام 106.53 مقابل 102.29 لنفس الفترة من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.14%.


ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 23.57%، النقل بنسبة 5.84%، الإيجارات بنسبة 2.17%، الثقافة والترفيه بنسبة 9.40%، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 7.21%.


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