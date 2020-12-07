34 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

الوكيل الإخباري - شهدت صادرات القطاع الخاص القطري للأردن استقرارا واضحا منذ مطلع العام الحالي رغم تداعيات جائحة كورونا.

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وقالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقرير وصل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نسخة منه، اليوم الاثنين، إن قيمة صادرات القطاع الخاص القطري الى الأردن من بداية العام الحالي وحتى تشرين الثاني، بلغت حوالي 124 مليون ريال قطري (34 مليون دولار).



وأوضح التقرير أن أغلب الصادرات كانت عبارة عن مواد كيماوية متنوعة مثل حمض السلوفنيك واللوترين وقوالب المنيوم.



وأكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن صادرات القطاع الخاص القطري بلغت أيلول الماضي نحو مليار ريال قطري (7ر274 مليون دولار) بارتفاع نسبته 17 بالمئة مقارنة مع شهر آب الماضي، وكذلك بارتفاع نسبته 91 بالمئة عن قيمة الصادرات في شهر نيسان الماضي الذي يمثل أدنى مستوى له خلال العام.



وقالت الغرفة، إن إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص القطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، فيما بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث فقط من العام الحالي نحو 83ر2 مليار ريال، مقابل 15ر2 مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه، محققة ارتفاعًا بنسبة 32 بالمئة.



