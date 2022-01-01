34.4 مليار دينار اجمالي الدين العام حتى نهاية أيلول الماضي

الوكيل الإخباري - أظهرت بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد، حالة من التذبذب الاقتصادي العام الماضي 2021، مع استمرار الصعوبات والتبعات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

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حيث بلغ إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية شهر أيلول من العام الماضي 2021، ما يقارب 410ر34 مليار دينار.



كما ارتفع معدل التضخم منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بنسبة 25ر1 بالمئة، ليبلغ 36ر102 مقابل 10ر101 لنفس الفترة من عام 2020.



وأظهرت بعض مؤشرات انه نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأسعار السوق الثابتة بالربع الثالث من عام 2021، بنسبة 7ر2 بالمئة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.



وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو بالربع الثالث من العام الماضي نسبته 7ر9 بالمئة، تلاه الإنشاءات بنسبة بلغت 9ر3 بالمئة، والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5ر3 بالمئة، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 2ر3 بالمئة.



وارتفع الدخل السياحي للأردن مع نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2021، بنسبة 5ر78 بالمئة، حيث سجل 4ر2 مليار دولار، جراء زيادة عدد السياح القادمين للبلاد بنسبة 78 بالمئة وصولاً الى 109ر2 مليون سائح.



وارتفعت حوالات العاملين الأردنيين العاملين بالخارج خلال شهر تشرين الثاني الماضي من عام 2021 بنسبة 5ر5 بالمئة لتصل الى 290 مليون دولار مقارنة مع نحو 275 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2020.



وبذلك، ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين بالخارج خلال 11 شهراً من العام الماضي بنسبة 1ر1 لتبلغ 1ر3 مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.



كما ارتفعت احتياطات المملكة من العملات الأجنبية بنسبة 8ر6 بالمئة في نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2021، لتصل الى 003ر17 مليار دولار مقارنة مع 920ر15 مليار دولار في نهاية عام 2020.



وحسب المعطيات الاحصائية، فقد انخفض معدل البطالة بالمملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي 2021، بنسبة 6ر1 بالمئة، وذلك عن الربع الثاني من نفس العام، وبتراجع مقداره 7ر0 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، ليسجل 2ر23 بالمئة.



وبلغ حجم تداولات سوق العقار المحلية خلال 11 شهراً من العام الماضي 2021، ما يقارب 452ر4 مليار دينار مقارنة مع 979ر3 مليار دينار عام 2019.



كما بلغ إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية شهر أيلول من العام الماضي 2021، ما يقارب 410ر34 مليار دينار.



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم)، منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بنسبة 25ر1 بالمئة، ليبلغ 36ر102 مقابل 10ر101 لنفس الفترة من عام 2020.



وزادت قيمة الصادرات الكلية في الربع الثالث من العام الماضي 2021، بنسبة 6ر13 بالمئة، لتبلغ 719ر4 مليار دينار، مقارنة مع 153ر4 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2020.



ووفقاً للمعطيات الاحصائية، فقد ارتفع العجز التجاري للمملكة في الربع الثالث من العام الماضي 2021 بنسبة 8ر27 بالمئة، ليسجل 175ر6 مليار دينار، مقارنة مع 831ر4 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2020.



وانخفضت أسعار المنتجين الزراعيين منذ مطلع عام 2021 حتى شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 5ر8 بالمئة، وصولاً إلى النقطة 9ر101 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، والبالغة 5ر111 نقطة.



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع عام 2021 حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 16ر11 بالمئة، ليصل إلى النقطة 78ر122 مقابل 46ر110 للفترة نفسها من 2020.



وحسب المعطيات الاحصائية، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الماضي 2021 بنسبة 27ر14 بالمئة، ليصل إلى النقطة 53ر89 مقابل 35ر78 للفترة نفسها من عام 2020.



ووصل إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن، كما في شهر تشرين الأول من العام الماضي، 827ر59 مليار دينار، بنسبة زيادة بلغت 9ر4 بالمئة مقارنة عما وصلته بنهاية عام 2020.



و ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك العاملة في الأردن، كما في شهر تشرين الأول من العام الماضي، بنسبة 7ر4 بالمئة وصولا الى 979ر29 مليار دينار، مقارنة عما كانت عليه في نهاية عام 2020.



وبلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية العام الماضي 5ر7 مليار ورقة مالية و بقيمة إجمالية وصلت إلى 3ر17 مليار دينار.



ووصلت صادرات غرفة صناعة عمان خلال 11 شهرا من العام الماضي 2021، الى 792ر4 مليار دينار، مقابل نحو 141ر4 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.



وزاد عدد شهادات المنشأ، التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان، خلال 11 شهرا من العام الماضي 2021، بنسبة 11 بالمئة، لتصل إلى 34054 شهادة، مقابل 30640 شهادة للفترة نفسها من عام 2020.



وأشارت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى أن عدد المؤمن عليهم الفعالين لنهاية العام الماضي بلغ 409ر1 مليون مؤمن عليه، مقابل 327ر1 مليون لنهاية عام 2020، بنسبة ارتفاع 1ر6 بالمئة. بترا

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