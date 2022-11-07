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الإثنين، 07-11-2022 10:15 ص

4.875 مليار دينار حجم التداول في سوق العقار في الأردن

جسر عبدون 2


الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 4.875 مليار دينار أردني، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%23) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، وفق تقرير حركة تداولات سوق العقار في الأردن الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة اليوم الاثنين.

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وبحسب التقرير جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: (962) مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: (567) مليون ديناراً تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة (547) مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ: (506) مليون ديناراً تقريباً.


وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول العشرة أشهر الأولى (71%) تقريباً بمجموع 3.460 مليار دينار تقريباً.


كما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر (522) مليون ديناراً أردنياً تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (21%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (1%) مقارنةً بالشهر السابق.


وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022: (224.445.276) ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%37) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال العشرة أشهر قد بلغت (94.079.587) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%1) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (318.524.863) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (23%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.


وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (34.882.789) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيراداتٍ بلغت (27.553.177) ديناراً. تلاها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي عمان بإيراداتٍ بلغت: 24.634.453) ديناراً، ثمّ جاءت رابعًا وبفارقٍ بسيطٍ مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيراداتٍ بلغت (24.082.253) ديناراً.


وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات العشرة أشهر الأولى (67%) بمجموع (151.430.379) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (73.014.898) ديناراً.


كما بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تشرين الأول من عام 2022: (24.815.944) ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%35) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021؛ وارتفاعٍ بلغت نسبته (2%) مقارنةً بالشهر السابق، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر قد بلغت (9.288.418) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%6) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (10%) مقارنةً بالشهر السابق، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (34.104.362) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%21) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (1%) مقارنةً بالشهر السابق، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (3.779.209) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيراداتٍ بلغت: (3.406.738) دينارًا، تلتها بالمرتبة الثالثة وبفارقٍ بسيطٍ مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيراداتٍ بلغت: (3.035.354) ديناراً، وبالمرتبة الرابعة مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان: 2.676.580) ديناراً.


وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات العشرة أشهر الأولى (67%) بمجموع (151.430.379) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (73.014.898) ديناراً.


بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تشرين الأول من عام 2022: (24.815.944) ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%35) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021؛ وارتفاعٍ بلغت نسبته (2%) مقارنةً بالشهر السابق، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر قد بلغت (9.288.418) ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%6) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (10%) مقارنةً بالشهر السابق، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (34.104.362) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%21) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (1%) مقارنةً بالشهر السابق، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (3.779.209) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيراداتٍ بلغت: (3.406.738) دينارًا، تلتها بالمرتبة الثالثة وبفارقٍ بسيطٍ مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيراداتٍ بلغت: (3.035.354) ديناراً، وبالمرتبة الرابعة مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان: 2.676.580) ديناراً.

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