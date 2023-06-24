50.8 مليار دولار حجم استثمارات تركيا المباشرة بالخارج بـ2022

الوكيل الإخباري - أظهر مسح الاستثمار الأجنبي لوزارة التجارة التركية، السبت، أن حجم الاستثمارات المباشرة التركية في الخارج حتى نهاية العام الماضي، بلغت قيمتها 50.8 مليار دولار.



وانتشرت هذه الاستثمارات والتي تجاوز عددها 2033 استثمارا تركيا مباشرا، في 128 بلدا، حتى نهاية العام الماضي، وسط استغلال فرص الاستثمارات المتنوعة بالخارج بالنسبة إلى الأتراك.

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وحسب وكالة الأناضول، أظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الخارجية للأفراد الأجانب الحقيقيين والاعتباريين المقيمين في تركيا، بلغ 54.1 مليار دولار حتى نهاية 2022.



ونجحت تركيا خلال السنوات الماضية، في تحفيز الاستثمارات الأجنبية بضخ أموالها في الأسواق المحلية، عبر تحسين شروط وحوافز الاستثمار، كالضرائب والتملك والمناطق اللوجستية والبنى التحتية والموقع الجغرافي.



وبالعودة إلى استثمارات الأتراك في الخارج، تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على 750 استثمارا تركيا، من بين 2033، بالنظر إلى توزعها في الخارج.



كما أن هناك 465 استثمارا في المملكة المتحدة وروسيا ودول البلقان، وأعضاء رابطة التجارة الحرة الأوروبية ومنطقة شرق أوروبا.

