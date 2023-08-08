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الثلاثاء، 08-08-2023 10:37 ص

66 مليار دولار تجارة قطر الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم تجارة قطر الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 240.3 مليار ريال (66 مليار دولار).

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وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية السلعية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال النصف الأول من عام 2023 ما قيمته 183.2 مليار ريال، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 الذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 232.1 مليار ريال.


وتعود أسباب انخفاض الصادرات القطرية خلال النصف الأول من العام مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة، والآلات ومعدات النقل.


وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الواردات القطرية خلال النصف الأول من عام 2023، بلغت ما قيمته 55.1 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 مليار ريال مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، والذي بلغت قيمتها خلاله نحو 56.6 مليار ريال.

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