842 مليون دينار دفعها أردنيون كفواتير الكترونيا في حزيران الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - ارتفعت قيم وعدد الفواتير التي دفعها الأردنيون إلكترونياً خلال حزيران الماضي بشكل ملحوظ، بالرغم من الازمة المالية والاقتصادية ورفع معدلات الفائدة على السياسة النقدية.



الأرقام الخاصة بنظام الدفع الإلكتروني، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" بينت أن قيمة حركات الدفع التي تم تنفيذها من خلال نظام الدفع الالكتروني وصلت إلى 842 مليون دينار، بزيادة قدرها 14 مليون دينار عن آيار السابق.



وأوضحت الأرقام أن عدد حركات الدفع التي تم تنفيذها من خلال النظام وصلت إلى 3.5 مليون حركة، بزيادة وصلت إلى 2.1 مليون حركة.



وبينت أن المفوترين الأكثر لتلقي حركات الدفع من خلال النظام بشهر حزيران كانت كل من قطاع الإتصالات بنسبة 37%، وقطاع المؤسسات الحكومية بنسبة 22%، وقطاع الخدمات 24% ، وقطاعات اخرى بنسبة 13%.

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