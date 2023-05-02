9 مدن عربية بين 96 مدينة في العالم شهدت نمواً بعدد المليونيرات والمليارديرات - أسماء

الوكيل الاخباري -

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صنف تقرير صدر عن "مؤشر هنلي" 9 مدن عربية من بين 96 مدينة حول العالم شهدت نموا أسرع في عدد المليونيرات وأصحاب الملايين الذين تبلغ ثروتهم 100 مليون دولار وأكثر من عام 2012 حتى نهاية عام 2022.ووفقا للتصنيف الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" جاءت مدينة الشارقة في دولة الإمارات بالترتيب الأول بين المدن العربية والـ 8 عالمياً بعدد المليونيرات والمليارديرات، وبنسبة نمو إيجابي خلال 10 سنوات بلغت 84%.وجاء بالترتيب الثاني عربياً و17 عالمياً مدينة ابو ظبي، وبنسبة نمو بلغت 70%، ثم جاءت مدينة دبي لتكون الثالثة بين المدن العربية و24 عالمياً بعدد المليونيرات والمليارديرات وبنسبة نمو بلغت 62%.وبيّن التصنيف أن مدينة مراكش المغربية جاءت بالترتيب 4 عربيا و 29 عالمياً، وبنسبة نمو بلغت 55% خلال السنوات الـ 10 الماضية، تلتها مدينة طنجة بالترتيب 5 عربياً و48 عالميا، وبنسبة نمو بلغت 33%، ثم مدينة الدار البيضاء لتكون بالترتيب 6 عربيا و 54 عالميا بين الدول التي تشهد نموا أسرع بعدد المليونيرات والمليارديرات وبنسبة نمو بلغت 28%.وجاءت عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض بالترتيب 7 عربيا و 71 عالمياً، وبنسبة نمو بلغت 9%.وبين التصنيف أن عاصمة دولة قطر الدوحة احتلت الترتيب الثامن عربيا و80 عالميا الا ان نمو عدد المليونيرات والمليارديرات فيها خلال السنوات الـ 10 الماضية كانت سالب حيث بلغت -6%، ثم عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة بالترتيب 9 عربيا و 88 عالميا وبنسبة نمو سالب بلغت - 25%.