الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

ترقيات في الجامعة الهاشـمية - أسماء

الأمن: حجز وإيقاف العمل بـ 122 رخصة قيادة منذ البدء بتفعيل نظام النقاط المرورية

الخلايلة: لا جلسات نيابية تحت القبة الأربعاء

ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان لتصل الى 14.2 مليار دينار

مؤسسة ولي العهد تنفذ 36 فعالية رمضانية في مختلف المحافظات

العراق: السليمانية تتعرض لهجوم جوي

استطلاع: الغالبية العظمى من الأردنيين يثقون بالأجهزة الأمنية

بريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

وزارة الشباب تنفذ دورات في مجال التواصل مع ذوي الإعاقة

الصفدي يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قضايا إقليمية

 
الثلاثاء، 02-05-2023 11:37 ص

9 مدن عربية بين 96 مدينة في العالم شهدت نمواً بعدد المليونيرات والمليارديرات - أسماء

1


الوكيل الاخباري - صنف تقرير صدر عن "مؤشر هنلي" 9 مدن عربية من بين 96 مدينة حول العالم شهدت نموا أسرع في عدد المليونيرات وأصحاب الملايين الذين تبلغ ثروتهم 100 مليون دولار وأكثر من عام 2012 حتى نهاية عام 2022.اضافة اعلان


ووفقا للتصنيف الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" جاءت مدينة الشارقة في دولة الإمارات بالترتيب الأول بين المدن العربية والـ 8 عالمياً بعدد المليونيرات والمليارديرات، وبنسبة نمو إيجابي خلال 10 سنوات بلغت 84%.

وجاء بالترتيب الثاني عربياً و17 عالمياً مدينة ابو ظبي، وبنسبة نمو بلغت 70%، ثم جاءت مدينة دبي لتكون الثالثة بين المدن العربية و24 عالمياً بعدد المليونيرات والمليارديرات وبنسبة نمو بلغت 62%. 

وبيّن التصنيف أن مدينة مراكش المغربية جاءت بالترتيب 4 عربيا و 29 عالمياً، وبنسبة نمو بلغت 55% خلال السنوات الـ 10 الماضية، تلتها مدينة طنجة بالترتيب 5 عربياً و48 عالميا، وبنسبة نمو بلغت 33%، ثم مدينة الدار البيضاء لتكون بالترتيب 6 عربيا و 54 عالميا بين الدول التي تشهد نموا أسرع بعدد المليونيرات والمليارديرات وبنسبة نمو بلغت 28%.

وجاءت عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض بالترتيب 7 عربيا و 71 عالمياً، وبنسبة نمو بلغت 9%.

وبين التصنيف أن عاصمة دولة قطر الدوحة احتلت الترتيب الثامن عربيا و80 عالميا الا ان نمو عدد المليونيرات والمليارديرات فيها خلال السنوات الـ 10 الماضية كانت سالب حيث بلغت -6%، ثم عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة بالترتيب 9 عربيا و 88 عالميا وبنسبة نمو سالب بلغت - 25%.

إقرأ ايضا
58

تباين أداء بورصات الخليج مع ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي

6450dc9a4c59b7419a77776c

وفاة مصمم العملة العراقية عباس شاكر جودي

emarat-news_2023-05-02_12-38-24_026180

بريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

6450ceff4236041de65620f1

تعرّف على أكبر 5 افلاسات في القطاع المصرفي الأمريكي

777

أرباح BP تتجاوز التوقعات وتسجل 4.96 مليار دولار في الربع الأول من 2023

هيئة الاوراق المالية 2

بورصة عمان: ارتفاع صافي أرباح القطاع المالي بنسبة 14.2% في الربع الأول من العام الحالي

أخبار متعلقة
6448d22842360416c308affa

السعودية تمول مشروعا فريدا من نوعه في مصر بملايين الدولارات

BHG

5 دول عربية بين أعلى دول العالم في الإنفاق العسكري خلال 2022 - أسماء

2161661-1893355025

التضخم في السعودية يرتفع 2.7 % خلال مارس .. أقل مستوى خلال 8 أشهر

e2dbc8cd-صادرات

1,8 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول من 2023

64365af94c59b727643bef05

السعودية تتصدر مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي

image (1)

1.63 تريليون دولار صادرات دول الشرق الأوسط خلال 2022