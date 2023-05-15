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الإثنين، 15-05-2023 11:11 ص

أرقام تكشف مصير حزب أردوغان وفق نتائج الانتخابات البرلمانية

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الوكيل الإخباري- فاز "تحالف الجمهور" بزعامة حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية ساحقة من المقاعد في البرلمان، بحسب بيانات أولية نشرتها قناة حكومية عقب فرز الأصوات بجميع مراكز الاقتراع في تركيا.

وبحسب بيانات وسائل الإعلام التركية، فقد حصل  تحالف الجمهور الحاكم، على أكثر من 49.31%، ويضم تحالف الجمهور حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية، وأحزاب أخرى، وبينت النتائج الأولية أيضا حصول تحالف الشعب المعارض على 35.18% من عدد الأصوات.

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وحصل تحالف العمل والحرية على المركز الثالث بنسبة 10.52% من عدد الأصوات.

وبلغ إجمالي عدد الصناديق 201807 ونسبة الصناديق المفروزة %98.82، فيما بلغت نسبة المشاركة %87.59، وعدد الأصوات الصالحة 53,631,918 في الانتخابات البرلمانية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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