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السبت، 05-02-2022 04:00 م

أستراليا.. حريق غابات يخرج عن السيطرة وتحذيرات من كارثة

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الوكيل الإخباري-حذر مسؤولون أستراليون اليوم السبت من حرائق غابات متوقعة وصفت بأنها "تتراوح بين الشديدة والكارثية"، حيث خرج حريق غابات كبير عن السيطرة غرب البلاد وأجبر العائلات على الفرار من منازلها.

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وعلى مدى اليومين الماضيين أتت النيران التي زادت شدتها بفعل رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة على أكثر من 2300 هكتار غربي بلدة دنمرك الساحلية التي تبعد حوالي 420 كيلومتراً جنوبي بيرث على الساحل الجنوبي لغرب أستراليا.


وكتب مكتب الأرصاد الجوية في ولاية أستراليا الغربية على (تويتر): "توقعات بحدوث موجة شديدة الحرارة ومخاطر حريق تتراوح بين الشديدة والكارثية غدا الأحد"، في حين ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية، اليوم، أن عدة عائلات فرت من منازلها بالفعل.

 

بترا

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