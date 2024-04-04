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الخميس، 04-04-2024 10:50 ص

أسطول البحر الأسود الروسي يحصل على سفن صاروخية جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود في الجيش سيحصل على سفن صاروخية جديدة هذا العام.

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وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: "العام الجاري سيتسلم أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي ثلاث سفن صاروخية جديدة من نوع كاراكورت، تم تطويرها في إطار المشروع 22800".


وأضاف:" لزيادة الإمكانات القتالية لسلاح البحرية، نواصل تزويد الأسطول بسفن تحمل أسلحة دقيقة بعيدة المدى، وخصوصا سفن كاراكورت الصاروخية الصغيرة، السفينة الأولى من هذا النوع والتي تدعى (العاصفة) أدخلت الخدمة لصالح أسطول البحر الأسود الروسي، وتؤدي المهام الموكلة إليها بنجاح، وبحلول نهاية العام الجاري سيقوم مصنع غوركي في زيلينودولسك بتسليم الأسطول 3 سفن أخرى من هذا النوع".


وأشار شويغو إلى أن مصنع "غوركي" في زيلينودولسك يعمل أيضا على الإنتاج التسلسلي لسفن الدوريات العسكرية التي يتم تطويرها في إطار المشروع 22160، والسفينة الخامسة من هذه السفن سيتم تخصيصها لصالح أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي.


RT

 




 

 


 

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