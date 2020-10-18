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الأحد، 18-10-2020 02:10 م

إصابة أكثر من (100) شخص

أفغانستان .. انفجار قرب مقر الشرطة وضحايا

انفجار
من المصدر


الوكيل الإخباري - أكدت السلطات الأفغانية أن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم ، وأصيب أكثر من 100 جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مقر للشرطة في مركز ولاية غور، مدينة فيروزكوه.

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وبينت في بيان لها أن الحادث وقع في الساعة الـ11 تقريبا من صباح اليوم، إذ انفجرت سيارة ملغمة، على مقربة من مقر الشرطة والمكاتب الحكومية لشؤون النساء والشهداء وذوي الإعاقة.

 

وأشار قائد شرطة الولاية، وحيد الله نظامي، أن الأضرار التي لحقت بعناصر الأمن كانت خفيفة، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.

المصدر : روسيا اليوم 

 

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