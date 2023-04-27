أكار: يجب أن تنضج الشروط للقاء أردوغان والأسد

الوكيل الإخباري- صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ردا على سؤال حول إمكانية لقاء قادة تركيا وسوريا في إطار الصيغة الرباعية، بأن "الظروف يجب أن تنضج لذلك" ويجب اتخاذ الاستعدادات المناسبة.



جاء ذلك في مقابلة مع قناة NTV، حيث تابع أكار: "نحتاج إلى إجراء الاستعدادات المناسبة، ومن الضروري أن تكون الظروف مهيأة لذلك. هناك طريق يؤدي إلى ذلك، ونحن نقوم بكل ما يتعلق بذلك".

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على سؤال حول احتمال لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، قال إنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارطة طريق لسوريا، تضمنت اجماعا للقادة، لكن ينبغي أن تسبقها اجتماعات على مستوى وزراء الدفاع وأجهزة الاستخبارات ووزراء الداخلية في موسكو. وقد عقدت بالفعل اجتماعات على مستوى وزراء الدفاع وأجهزة الاستخبارات، وبقي اجتماع وزراء الخارجية في أوائل مايو في العاصمة الروسية. من جانبه أخبر الأسد وكالة "نوفوستي" الروسية أنه مستعد للقاء أردوغان فقط بعد انسحاب القوات التركية من سوريا.

روسيا اليوم