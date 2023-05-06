أكثر من 50 هزة ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي

الوكيل الاخباري - ضربت هزات ارتدادية اليابان بعد يوم من وقوع زلزال قوي أسفر عن مقتل شخص على الأقل، فيما يواصل المسؤولون السبت تقييم الأضرار الناجمة عنه بعد تدمير عدد من المباني.

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وضرب الجمعة زلزال وسط منطقة إيشيكاوا بلغت قوته 6,5 درجات على عمق 12 كيلومترا، وفق وكالة الأرصاد اليابانية.



ووقعت أكثر من 50 هزة ارتدادية صباح السبت، وفق وكالة الأرصاد اليابانية التي حذرت من أن هطول أمطار غزيرة قد يؤدي إلى حدوث انزلاقات أرضية في المنطقة.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث اليابانية السبت أن هناك 29 مصابا على الأقل.

روسيا اليوم