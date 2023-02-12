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الأحد، 12-02-2023 10:15 ص

ألمانيا.. انتخابات جديدة لمجلس النواب في العاصمة برلين

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الوكيل الإخباري - يتوجه الناخبون في العاصمة الألمانية برلين إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى اليوم الأحد، بعد اعتبار الانتخابات الأولى التي جرت في عام 2021 لانتخاب حكومة المدينة باطلة بسبب العديد من المخالفات التي شابت عملية التصويت.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) ستجرى انتخابات جديدة لمجلس النواب والهيئات التمثيلية لمقاطعات المدينة الاثنتي عشرة.


وأعلنت المحكمة الدستورية في برلين بطلان الانتخابات السابقة بسبب "عيوب منهجية خطيرة"، حيث لم يتوفر في العديد من مراكز الاقتراع بطاقات اقتراع كافية أو وجود بطاقات غير دقيقة.


واستمر التصويت حتى المساء من ذلك اليوم، في العديد من الأماكن إلى فترات تجاوزت الوقت المقرر لإغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 6 مساء، وجرى نشر التوقعات الأولية.


وجرت انتخابات 26 أيلول 2021 ضمن أجندة مزدحمة، في وقت الانتخابات الاتحادية والاستفتاء على مصادرة شركات الإسكان الكبرى وتنظيم ماراثون برلين.


وتشير استطلاعات الرأي إلى أن عمدة برلين الحالية، فرانسيسكا جيفاي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد لا تحتفظ بمنصبها.


بترا

 




 

 


 

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