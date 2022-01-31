الإثنين 31-01-2022
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الإثنين، 31-01-2022 12:33 م

ألمانيا.. مقتل شرطيين اثنين في إطلاق نار غربي البلاد

المانيا..-مقتل-امرأة-مغربية-على-يد-زوجها


الوكيل الإخباري-قتل شرطيان ألمانيان الإثنين، في إطلاق نار أثناء قيامهما بدورية تفتيش روتينية غربي البلاد.

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وأعلنت شرطة مدينة كايزرسلاوترن مقتل اثنين من عناصرها وهما امرأة تبلغ 24 عامًا ورجل يبلغ 29 عامًا، أثناء تفتيش مروري قرب بلدة كوسيل، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".


وأضافت أن الشرطيين حاولا طلب المساعدة بالاتصال من جهاز اللاسلكي الخاص بهما لكنهما لقيا حتفهما قبل وصول التعزيزات الأمنية إليهما.


وأشارت الشرطة أنه تجري حاليا عملية بحث عن مشتبهين، لافتة إلى عدم امتلاكها وصف للجناة أو السيارة التي استخدموها أو الاتجاه الذي فروا فيه فضلا عن جهلها بدوافع الحادث.


ودعت الشرطة السائقين في منطقة كوسيل إلى عدم اصطحاب أي ركاب من عابري السبيل.

 

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