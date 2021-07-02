الجمعة 02-07-2021
الوكيل الاخباري

أميركا تعلق عمليات الإنقاذ بمبنى ميامي

البرتغال تعيد حظر التجول الليلي في 45 بلدية

الاحتلال يستهدف موقعا في غزة

جرش: خطة لتطعيم 150 ألف شخص خلال تموز

خفر السواحل التركي ينقذ 14 مهاجرا

تنويه من مديرية الامن العام حول حظر التجول

الصحة البريطانية:تسجيل 22 وفاة و27989 إصابة بكورونا

وفد من سلطنة عُمان يزور جامعة ال الببت

العلوم والتكنولوجيا تبدأ تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية

الحنيفات يستقبل السفيرين الروسي لدى المملكة والأردني في كازاخستان

الجمعة، 02-07-2021 10:03 ص

أمريكا تعلق مؤقتا تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي

علم الولايات المتحدة الأمريكية


الوكيل الاخباري - أعلن النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند، اليوم الجمعة، تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي.

اضافة اعلان


وقال جارلاند، "يجب أن تضمن وزارة العدل ضمن النظام الجنائي الفيدرالي، أن كل شخص يجب أن لا يُمنح الحقوق بموجب دستور الولايات المتحدة وقوانينها فحسب، بل ويُعامل أيضًا بإنصاف وإنسانية".

 

ولفت إلى أن التعليق هذا مؤقتا، إلى حين أن يتم التحقق من إجراءات وزارة العدل ذات الصلة.


وفي يوليو/تموز من العام الماضي، نفذت الحكومة الاتحادية الأمريكية، أول حكم إعدام منذ 17 عاما، وذلك بعدما مهدت المحكمة العليا الطريق لتطبيق العقوبة.


إذ وافقت المحكمة العليا الأمريكية على استئناف عقوبة الإعدام المعاقب بها على جرائم فيدرالية والتي لم تنفذ في الولايات المتحدة منذ 17 عاما من وقفها.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021729354367637608153430671702

رئيس البرازيل: لن أسلم السلطة إذا حدث تزوير للانتخابات

thumbs_b_c_fd71c9bf3e4fc7a0621a69505551592d

زعيما الكوريتين يتبادلان الرسائل قبل القمة الجنوبية مع بايدن

e

أميركا تعلق عمليات الإنقاذ بمبنى ميامي

w

خفر السواحل التركي ينقذ 14 مهاجرا

620213011936678463151

موجة حر غير مسبوقة تضرب ليتون الكندية

للقضاء

المدير المالي لمنظمة ترامب يسلم نفسه للقضاء الأمريكي

أخبار متعلقة
60d96de54c59b7644b153a22

روسيا: إيقاف 3 ضباط بتهمة الاحتيال

5638378797942611

نشر صورة 'مدوية' تعبر عن حالة القطاع الطبي في لبنان

1048484590_0_498_2730_1974_1000x541_80_0_0_15b3c06195c29d606597116b5a929f8e

انهيار عقار مأهول بالسكان في مصر

download

الصين: مقتل 18 شخصاً في حريق بصالة للفنون القتالية

cb5d75e3-6d61-45d6-8062-f5ce71f8be76

المفوضية الأوروبية: 5.2 مليار يورو لمساعدة اللاجئين السوريين بتركيا والأردن ولبنان

1049273450_0_44_1034_603_1000x541_80_0_0_d16a3254c689850375ade590e59faae3

هذا ما دفعه بايدن مقابل هديته لبوتين