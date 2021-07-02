أمريكا تعلق مؤقتا تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي

الوكيل الاخباري - أعلن النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند، اليوم الجمعة، تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي.

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وقال جارلاند، "يجب أن تضمن وزارة العدل ضمن النظام الجنائي الفيدرالي، أن كل شخص يجب أن لا يُمنح الحقوق بموجب دستور الولايات المتحدة وقوانينها فحسب، بل ويُعامل أيضًا بإنصاف وإنسانية".

ولفت إلى أن التعليق هذا مؤقتا، إلى حين أن يتم التحقق من إجراءات وزارة العدل ذات الصلة.



وفي يوليو/تموز من العام الماضي، نفذت الحكومة الاتحادية الأمريكية، أول حكم إعدام منذ 17 عاما، وذلك بعدما مهدت المحكمة العليا الطريق لتطبيق العقوبة.



إذ وافقت المحكمة العليا الأمريكية على استئناف عقوبة الإعدام المعاقب بها على جرائم فيدرالية والتي لم تنفذ في الولايات المتحدة منذ 17 عاما من وقفها.

سبوتنيك