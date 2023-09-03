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الأحد، 03-09-2023 05:50 م

أمير عبد اللهيان يدعو لحل المشاكل بين تركيا وسوريا من خلال الحوار

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الوكيل الاخباري- استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، نظيره التركي هاكان فيدان في طهران، حيث عقدا مؤتمرا صحفيا عقب اللقاء.

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وفي مؤتمره الصحفي مع نظيره التركي، قال حسين أمير عبد اللهيان: "تباحثنا حول تنفيذ خريطة طريق مديدة تم الاتفاق عليها بين رئيسي البلدين قبل أشهر"، لافتا إلى أنه "تم التأكيد على إزالة العراقيل من درب التعاون الثنائي".

وأضاف عبد اللهيان: "في ما يتعلق بسوريا، نعتقد بضرورة حل المشاكل بين أنقرة ودمشق من خلال الحوار واحترام حدود البلدين"، مردفا: "تلقينا مقترحات جيدة من الأخ فيدان".

واستطرد وزير الخارجية الإيراني: "تباحثنا حول أوكرانيا وأفغانستان، إلى جانب اجتماع ثلاثي بين إيران وتركيا والسعودية لتعزيز التبادلات التجارية والاقتصادية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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